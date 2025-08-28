Зарплату учителям повысят с января 2026 года

Такое решение было озвучено 28 августа на ежегодном августовском педагогическом совещании. Рост зарплат составит 12,8% по сравнению с ныне действующими. В среднем, увеличение составит примерно 7 тысяч рублей.

Особо подчеркнуто, что большая часть повышения пойдет в окладную (не снижаемую часть).

Также обещано повышение зарплаты для прочего персонала (не педагогические работники школ, учреждений культуры и спорта). Там рост оплаты труда составит 20% и выше. В результате этого средняя зарплата достигнет 43 тысяч рублей.

В учреждениях культуры, где долго не проводилась индексация, рост зарплат также может составить даже выше 20%.