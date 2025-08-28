В Инкермане через реку Черная могут построить еще один мост

Ремонт моста через реку Черная продолжается. Об этом на своей странице в соцсети сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

При посещении объекта он выслушал доклад подчиненных о ходе ремонта.

Из отчета следует, что восстановлен выравнивающий слой и выполнена гидроизоляция мостового полотна, переустроена на проезжей части система водоотведения, на всем протяжении моста уложено асфальтобетонное покрытие и установлены барьерные ограждения. Все перечисленное позволило снять реверсивное движение.

Строители рассчитывают, что после ремонта мост прослужит очень долго, тем более, с учетом перспективного развития Инкермана: сейчас там преображается Инкерманский завод марочных вин, планируется строительство крупного туристического центра. И то и другое во избежание постоянных дорожных пробок потребует полного переформатирования дорожной инфраструктуры.

Вот почему разговор зашел о необходимости запроектировать запроектировать вторую очередь моста, с переходом железной дороги.

«В идеале, или слева или справа нужно запроектировать строительство нового моста. Так, чтобы этот мост переходил через железную дорогу. Все это сейчас стоит из-за железки. Иначе, это будет следующая проблемная точка, которая у нас возникнет, – высказался в ходе обсуждения и.о.замгубернатора Павел Иено.