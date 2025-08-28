Российский БЭК потопил украинский разведывательный корабль

Российский безэкипажный катер в устье Дуная поразил средний разведывательный корабль «Симферополь» ВМС Украины. В результате атаки корабль затонул, сообщили в Минобороны РФ.

«С применением быстроходного безэкипажного катера в устье реки Дунай нанесено поражение среднему разведывательному кораблю «Симферополь» ВМС Украины. В результате атаки украинский корабль затонул», — цитирует сообщение ТАСС.

В соцсетях есть видео от 6 декабря 2024 года, на котором «ракетчики группировки войск «Южная» поразили в Одессе самый современный корабль 30-го дивизиона надводных кораблей флотилии ВМС Украины — средний разведывательный корабль «Симферополь».