Помогают убраться на археологическом объекте в балке Бермана

Студенты Российских студенческих отрядов-участники гуманитарно-трудовой миссии «Ливадия» помогли сотрудникам музея-заповедника «Херсонес Таврический» очистить от мусора территорию у археологического объекта в балке Бермана. Об этом сообщает пресс-служба музея-заповедника.

Речь идет о комплексе построек, относящихся к хоре Херсонеса, датируемых периодом с IV в. до н. э. до XIV в. н. э., Вместе со студентами на археологическом объекте работает заведующий отделом междисциплинарных исследований А.Аржанов, который рассказывает студентам об истории этого места.

В частности, он рассказал ребятам, что сельскохозяйственный комплекс построек был основан чуть позже самого Херсонеса и изначально представлял собой несколько усадеб, расположенных по склону балки. Постепенно поселок разросся в довольно крупное загородное поселение, жители которого занимались, в основном, виноградарством и виноделием.

Во время уборки территории в балке Бермана студенты познакомились со структурой поселения: домами, винодельнями, подземными сооружениями эллинистического, римского и византийского времени.

Студенты гуманитарно-трудовой миссии «Ливадия» многое узнали за время своей работы, почувствовали свою причастность к делу сохранения культурного наследия Херсонеса Таврического.