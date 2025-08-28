На Ялтинской дороге ДТП с пятью пострадавшими

Столкновение двух автомобилей произошло в 13.20 на на 61 км + 200 м автодороги Ялта-Севастополь. Виновник аварии с места происшествия скрылся.

По предварительной информации Госавтоинспекции Севастополя, неустановленный водитель, управляя автомобилем Zeekr в районе Гончарного совершил выезд на полосу встречного движения, где произвел столкновение с автомобилем Toyota Avensis, двигавшимся во встречном направлении прямо в своей полосе.

В результате дорожной аварии 20-летний водитель и четыре пассажира «Тойоты»: 49-летний мужчина и женщины 20, 47 и 54 лет, получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение.

Состояние опьянения у водителя «Тойоты» не установлено. Водитель автомобиля Zeekr с места происшествия скрылся.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают личность и местонахождение скрывшегося участника ДТП. Проводится проверка.