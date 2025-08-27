За пять лет по «Тавриде» проехало более 27 млн автомобилей

Ровно пять лет назад, 27 августа 2020 года, Президент Владимир Путин дал старт движению по одной из самых крупных и значимых федеральных автодорог в Крыму — трассе А-291 «Таврида». С тех пор по ней было совершено более 27,6 млн проездов автомобилей, сообщила пресс-служба кабмина России.

«Магистраль протяженностью более 256 км стала техническим и инфраструктурным прорывом для полуострова, связав город Керчь на востоке с Севастополем на западе через Феодосию, Белогорск, Симферополь и Бахчисарай. Открытие дороги напрямую повлияло на безопасность и комфорт поездок, экономию времени, а также на дальнейшее экономическое развитие всего региона. О востребованности «Тавриды» говорят цифры: за пять лет по ней проехало более 27,6 млн автомобилей», — отметил Заместитель председателя Правительства Марат Хуснуллин.

Строительство началось в мае 2017 года и велось в круглосуточном режиме с привлечением более пяти тысяч специалистов со всей России. На «Тавриде» впервые в стране применили инновационные асфальтобетонные смеси, обеспечивающие долговечное и прочное покрытие.

Сегодня трасса А-291 — это современная четырехполосная дорога. Ее инфраструктура включает почти 100 искусственных сооружений, 21 развязку, 30 надземных пешеходных переходов, автобусные остановки, системы освещения и 42 объекта дорожного сервиса.

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» планируется оборудование «Тавриды» современным стационарным освещением. Проект предусматривает систему автоматического онлайн-мониторинга для его бесперебойной работы. В настоящее время ведется разработка проектной документации, а начало строительно-монтажных работ запланировано на 2026 год. Первый этап включает участок от Керчи до поселка Приморский протяженностью 78 км. Там установят около 3,7 тысяч опор со светодиодными светильниками.