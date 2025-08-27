Главная Новости

За пять лет по «Тавриде» проехало более 27 млн автомобилей

Рябов Михаил

Ровно пять лет назад, 27 августа 2020 года, Президент Владимир Путин дал старт движению по одной из самых крупных и значимых федеральных автодорог в Крыму — трассе А-291 «Таврида». С тех пор по ней было совершено более 27,6 млн проездов автомобилей, сообщила пресс-служба кабмина России.

«Магистраль протяженностью более 256 км стала техническим и инфраструктурным прорывом для полуострова, связав город Керчь на востоке с Севастополем на западе через Феодосию, Белогорск, Симферополь и Бахчисарай. Открытие дороги напрямую повлияло на безопасность и комфорт поездок, экономию времени, а также на дальнейшее экономическое развитие всего региона. О востребованности «Тавриды» говорят цифры: за пять лет по ней проехало более 27,6 млн автомобилей», — отметил Заместитель председателя Правительства Марат Хуснуллин.

Строительство началось в мае 2017 года и велось в круглосуточном режиме с привлечением более пяти тысяч специалистов со всей России. На «Тавриде» впервые в стране применили инновационные асфальтобетонные смеси, обеспечивающие долговечное и прочное покрытие.

Сегодня трасса А-291 — это современная четырехполосная дорога. Ее инфраструктура включает почти 100 искусственных сооружений, 21 развязку, 30 надземных пешеходных переходов, автобусные остановки, системы освещения и 42 объекта дорожного сервиса.

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» планируется оборудование «Тавриды» современным стационарным освещением. Проект предусматривает систему автоматического онлайн-мониторинга для его бесперебойной работы. В настоящее время ведется разработка проектной документации, а начало строительно-монтажных работ запланировано на 2026 год. Первый этап включает участок от Керчи до поселка Приморский протяженностью 78 км. Там установят около 3,7 тысяч опор со светодиодными светильниками.