Все ученики получат Дневник севастопольского школьника

Дневник издан уже в 18-й раз. Первый выпуск увидел свет в 2007 году. На этот раз его темой стали героические судьбы защитников Севастополя: от великих адмиралов и героев двух оборон до участников СВО.

С 2008 года дизайн дневника разрабатывает дизайнер Марина Воронежская, в этот раз она уделила особое внимание обложке, сделав коллаж из изображений Синопского сражения, двух оборон города, а также героев СВО. Небо дизайнер также разделила на мирное и фронтовое, изобразив на его фоне Георгиевскую ленту, Звезду Героя и Георгиевский крест.

На задней обложке размещен QR-код, который переводит на сайт Музея обороны Севастополя, где можно больше узнать о каждом из героев.

Тестовую часть традиционно написала сенатор Совета Федерации от Севастополя Екатерина Алтабаева.

Тираж Дневника севастопольского школьника в этом году составил 55,6 тысячи экземпляров