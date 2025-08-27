В море уносит людей на сапах

Спасательная служба Севастополя просит перед выходом в море всегда проверять прогноз погоды и силу ветра. Даже у берега течение и ветер могут быть опасны. Имейте при себе надежное средство связи в водозащищенном чехле.

В спасслужбу 25 августа поступило сообщение, что в районе мыса Фиолент двух девушек на сап-бордах уносит в открытое море. На место оперативно вышла дежурная смена поисково-спасательного подразделения «Таврос» на катере. Поиски у берега не принесли результата.

Погодные условия значительно осложняли операцию: сильный ветер и высокие волны. Спасателям удалось связаться с пострадавшими, которые сообщили, что берег видят плохо, что указывало на большое расстояние до них.

Чтобы облегчить поиск, девушкам предложили поднять весла над головой. Это помогло: спустя некоторое время удалось установить визуальный контакт. Пострадавших обнаружили примерно в трех километрах от берега. Их относило в сторону мыса Сарыч.

Девушек подняли на борт катера и доставили в безопасное место. Медицинская помощь им не потребовалась: отделались легким переохлаждением и испугом.

После эвакуации спасатели провели профилактические беседы как с пострадавшими, так и с арендодателем снаряжения о недопустимости выхода на воду в подобную погоду.

Днем ранее в акватории бухты Ласпи 63-летнего мужчину унесло на сапе в открытое море. На поиски была направлена дежурная смена поисково-спасательного подразделения «Таврос», обладающего необходимым снаряжением и опытом для оперативного реагирования в подобных ситуациях.

Спасатели начали поисковые работы в прибрежной зоне, ориентируясь на последние известные координаты и направление течения. Мужчину удалось обнаружить через час интенсивных поисков примерно в шести километрах от берега. Спасатели подняли его на борт катера и доставили в Балаклаву.

Со спасенным провели профилактическую беседу о необходимости соблюдения элементарных правил безопасности, важности информирования близких о маршруте и времени возвращения, а также недопустимости нахождения на воде в состоянии опьянения.

Унесенные ветром

Как сообщили «Севастопольской газете» в спасслужбе, в этом году сигналов о подобных происшествиях было уже девять. В пяти случаях — эвакуация понадобилась 16 унесенным ветром людям, в остальных — помощь спасателей не потребовалась.

В 2024 году унесенных ветром на сапах было всего девять.

Спасательная служба Севастополя работает круглосуточно. В случае непредвиденных ситуаций обращайтесь по телефонам: (8692)54-33-97, +7(978) 062-46-11.