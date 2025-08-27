В День знаний спиртного не купишь

На территории Севастополя 1 сентября в связи с мероприятиями, посвященными началу учебного года, не допускается розничная продажа алкогольной продукции, напомнили в правительстве города.

Предпринимателям рекомендовано обеспечить информирование покупателей о запрете в наглядной и доступной форме.

Нарушение данных норм наказывается админштрафом от 20 до 40 тысяч рублей на должностных лиц и от 100 до 300 тысяч рублей на юридических лиц.

Ограничения не распространяются на розничную продажу алкогольной продукции организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, признанными сельскохозяйственными товаропроизводителями, и на розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами при оказании услуг общественного питания.