Собирают урожай водорослей

На базе Института биологии южных морей наладили опытно-экспериментальное производство спирулины. Ее выращивают на территории опытно-экспериментального микроводорослевого отделения института в рамках проекта научно-образовательного центра мирового уровня МореАгроБиоТех.

От БАДов до чипсов

Производство представляет собой теплицу размером 100 на 10 метров, в которой отрабатываются технологии промышленного выращивания. Внутри — 72 бассейна с микроводорослью, растворенной в питательной среде.

Как рассказал руководитель отдела биотехнологий и фиторесурсов Института биологии южных морей Андрей Боровков, первый опыт полупромышленного выращивания спирулины получен в 2024 году. За сезон, который длится с мая по сентябрь, удалось вырастить, собрать и реализовать тонну биомассы. Нынешний сезон уже второй, есть надежда, что он будет не менее продуктивным.

Продукция реализуется на территории РФ в виде сырья, которое потом предприятиями, выпускающими биологически активные добавки, преобразуется в БАДы (Биологически активные добавки к пище). Кроме них, спирулину используют при производстве чипсов, конфет, мармелада, шоколада... Есть и более простое применение — добавить в йогурт, айран, кефир, совместив приятное с полезным.

— Процесс мы отработали еще в первой теплице. Сейчас каждый день по частям снимаем новый урожай. Для более комфортной работы процесс начинается в вечернее время. Первый этап — фильтрация полученного урожая, — рассказал А.Боровков.

Фильтруют вручную: вода с выращенной спирулиной пропускается через специальную микропористую ткань, после чего на поверхности остается концентрат биомассы в виде темно-зеленой пасты. Процесс фильтрации занимает несколько часов в день. Так получается готовый продукт, который затем сушат или замораживают. В сыром виде, без охлаждения, спирулина сохраняет свойства лишь несколько часов.

Родом из Чада и Мексики

Цианобактерия спирулина, иначе говоря, спирулина Платенсис, родом из африканского озера Чад и из мексиканского озера Тескоко. Это щелочные озера, в которых в огромном количестве содержится природная сода.

— В наших бассейнах мы создаем условия, которые повторяют условия озера Чад. Для активного роста спирулины добавляем соду, она заменяет углекислый газ. Источником тепла служит солнечный свет. Также раствор ежедневно обогащают питательным раствором, содержащим необходимые биогенные элементы: азот, фосфор...

Чем полезна

По утверждению А.Боровкова, спирулина помогает при лечении более пяти сотен заболеваний. Существуют даже данные о наличии позитивного эффекта при лечении сахарного диабета и начальной стадии онкологии.

По словам старшего научного сотрудника Института биологии южных морей Светланы Горбуновой, эта цианобактерия действительно обладает уникальными питательными и оздоровительными свойствами из-за целого комплекса витаминов: А, Е, группы В, макро- и микроэлементов, в том числе полиненасыщенных жирных кислот, гамма-линоленовой кислоты, участвующей в синтезе простагландинов, которые, в свою очередь, способствуют снижению воспалительных процессов в организме человека.

Употребление спирулины также помогает восстановлению сердечно-сосудистой системы за счет снижения уровня плохого и повышения уровня хорошего холестерина, она оказывает благоприятное влияние на микрофлору кишечника, способствует росту полезных бактерий. Отмечено ее положительное воздействие на гормональный баланс, на женское и мужское здоровье. Как выяснилось, спирулина на 60-70% состоит из белка и считается одним из самых мощных природных антиоксидантов.

Другое дело, что себестоимость производимого продукта напрямую зависит от соблюдения технологического процесса со стороны научных сотрудников. Не везде такой обеспечивается, оттого конечная цена готового продукта и его качество колеблется от 400 рублей за баночку до примерно двух тысяч.

— Контроль должен быть. В иных случаях биогенные элементы могут быть заменены на менее качественные, что повлияет на качество конечного продукта, — настаивает А.Боровков.

Ищут инвесторов

Создать полноценное производство можно при наличии инвестора, поиском которого теперь занимаются разработчики. На сегодня используемая технология запатентована, но не внедрена.

— Наш климат идеально подходит для культивации спирулины — регион отличается высоким уровнем солнечной активности. Все этапы производства контролируются специалистами. Технология выращивания требует точного соблюдения параметров: от состава раствора до методов сушки и хранения. Только при соблюдении всех условий можно получить продукт с высокой биологической ценностью, — не устают повторять ученые.

Он также сообщил, что в данный момент разработчики находятся в процессе поиска инвестора, что позволило бы развить инновационные технологии.