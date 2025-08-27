Севэнергосбыт ищет нелегальных коммерсантов

Сотрудники энергопоставляющей компании с июля выходят в рейды. Проверяют объекты в частном секторе, где электроэнергия потребляется для ведения бизнеса, а оплачивается по тарифу для населения.

В результате проверок выявлено 39 фактов нецелевого использования электроэнергии. Но есть и положительный момент: шестеро из таких «предпринимателей» уже перезаключили договоры энергоснабжения.

Рейды по выявлению скрытых коммерсантов обещают продолжить. Результаты проверок энергетики отправят в ДИЗО, Севреестр и налоговую службу. Бизнесменам сделают перерасчет и переведут на тариф для «прочих потребителей».

Тариф для населения не предназначен для извлечения прибыли, а предприниматели должны заключать новый договор энергоснабжения, напоминают в ООО «Севэнергосбыт».