Просят помочь собрать машину на фронт

Чтобы отправить в сентябре на фронт народный автомобиль, нужно собрать 100 тысяч рублей на запчасти. Гуманитарная миссия Севастопольского благочиния просит помощи.

Машины на фронте на вес золота. И хотя долго они там не живут, зато за короткий срок могут спасти много человеческих жизней. Севастопольское благочиние в рамках Гуманитарной миссии месяц назад приобрело за 100 тысяч рублей очередной народный автомобиль для земляков-штурмовиков. «Нива» требовала ремонта и перекраски. Мастер Евгений нашел нужные запчасти и бесплатно довел железного коня до ума.

«К сожалению, запчасти никто бесплатно не дает. Их мы взяли в долг. В машине поменяли деталей на 100 тысяч рублей. Если нам удастся расплатиться за запчасти «коня», то в сентябре он поедет к штурмовикам!» — написали общественники в социальных сетях и попросили помочь всем миром.

Перевести средства на карту Т-банка можно по номеру телефона 8 (916) 668-78-53 с пометкой «благотворительность на коня».

Гуманитарная миссия Севастопольского благочиния оказывает помощь фронту и жителям прифронтовой полосы с 2022 года.