Прокуратура ищет бухгалтера

Антонова Алиса

Прокуратура Севастополя объявила конкурс на замещение вакантной должности главного бухгалтера.

Также хотят взять на работу главного специалиста отдела планирования, труда, финансового, бухгалтерского учета и отчетности.

Квалификационные и иные требования, предъявляемые к кандидатам для замещения должностей, положения должностного регламента гражданского служащего, условия прохождения гражданской службы и необходимые для участия в конкурсах документы указаны на официальном сайте прокуратуры города Севастополя:
— для главного бухгалтера;
— для главного специалиста отдела планирования.

Документы для участия в конкурсах принимают до 16 сентября включительно. Тестирование и индивидуальное собеседование предполагается провести с 17 сентября по 17 октября.