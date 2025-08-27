Прокуратура ищет бухгалтера

Также хотят взять на работу главного специалиста отдела планирования, труда, финансового, бухгалтерского учета и отчетности.

Квалификационные и иные требования, предъявляемые к кандидатам для замещения должностей, положения должностного регламента гражданского служащего, условия прохождения гражданской службы и необходимые для участия в конкурсах документы указаны на официальном сайте прокуратуры города Севастополя:

— для главного бухгалтера;

— для главного специалиста отдела планирования.

Документы для участия в конкурсах принимают до 16 сентября включительно. Тестирование и индивидуальное собеседование предполагается провести с 17 сентября по 17 октября.