Почти все сваи на ул.Адмирала Октябрьского установили

На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 30%. Техническое движение по спуску планируют открыть в конце года.

Сейчас на стройке работает пять единиц техники — буровая установка, экскаваторы, бетоносмесители-миксеры и почти полсотня рабочих. Из 213 буронабивных свай, которые станут основой конструкции подпорных стен, уже установлено 170.

— На сегодняшний день выполняются работы по обустройству свай: осталось доделать порядка 20%. После займемся бетонированием монолитного ростверка, возведением стенок. Параллельно выполняются работы по устройству дренажа, постепенно понижаем временную насыпь. Устройство анкерных свай выполнено на 100%, — доложил заместитель начальника строительного управления АО «ВАД» по Севастополю Александр Куминов.

Постоянно ведется мониторинг за состоянием находящихся рядом зданий, в том числе Центра крови и Первой горбольницы. Это необходимо, чтобы никакие негативные процессы строительства не повлияли на их техническое состояние.

Подрядчик ведет строительные работы и параллельно заканчивает проектирование. Уже получено положительное заключение технической части проекта реконструкции подпорных стен.

— Кардинально переделывать ничего не пришлось, были незначительные корректировки по водоотводу и устройству сетей Севээнерго. У нас очень сжата территория строительства, поэтому выполнение работ по проектированию затруднено. Тем не менее мы нашли технические решения и выполнили их, — объяснил А.Куминов.

Отделка подпорных стен начнется после выполнения всех монолитных работ. Облицуют стены гранитом из Южно-Султаевского карьера. Фактура камня будет глянцевая, цветовая гамма — коричнево-бежевая в крапинку.

— Мы стремимся открыть рабочее движение к концу этого года. Вместе с тем технология проведения работ предлагает такую последовательность, что начать работы одного этапа, не завершив работы предыдущего, невозможно, поэтому, конечно, мы большее внимание уделяем качеству и безопасности проведения этих работ, — сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Станислав Таматаев.

По его словам, в результате капремонта на обновленном участке будет две полноправные полосы движения по 3,75 метров каждая. Также будет организован водоотвод с проезжей части — обустроены лотки для приема дождевых вод.

Напомним, контракт в 750 млн рублей на ремонт подпорных стен по ул.Адмирала Октябрьского был заключен с компанией АО «ВАД» в феврале. Проект должны были подготовить к 15 августа, а срок выполнения строительно-монтажных работ — не позднее 1 декабря 2025 года. Проверили — срок не менялся.

Планируется устройство 240 буронабивных свай, ремонт двух аварийных подпорных стен по обеим сторонам улицы. Конструкция каждого искусственного сооружения будет состоять из двух ярусов железобетонных стен с тротуарами между ними. Длина сооружений — 142 и 169 метров, высота — от двух до пяти метров. Ливневые воды на проезжей части отведут через закрытые лотки с двух сторон дороги.