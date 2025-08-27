Первоклассник Миша хочет стать блогером и архитектором

Миша — первым из детей в семье Сорокиных пойдет в первый класс. По случаю предстоящего события из Москвы специально приехали бабушка и дедушка, чтобы проводить внука в школу и посмотреть, как это происходит в Севастополе.

Кроме бабушки и дедушки, Мишу проводят в школу папа, мама, трехлетний брат Федя и годовалая сестренка Нина. О малышах, особенно о Нине, Миша заботится постоянно, хотя и признается, что как старший брат с обоими не слишком строг. А надо бы — Нина хоть и очень его любит, но особым послушаем не отличается.

О самой школе мальчик знает пока немного: что номер школы — 33, находится она в Балаклаве и что возить от дома на 7-м километре его будут папа или мама на машине. Да, и еще ему известно, что пойдет он в 1-Б класс. С учительницей пока не познакомился, зато знает, что в один с ним класс будут ходить его друзья по детскому саду: Зилола, Таисия и Максим.

К школе мальчик готовился серьезно: делал уроки на подготовительных занятиях, научился читать и писать, и теперь даже сам читает разные книжки.

На вопрос, какие уже прочел, сразу называет книжку про компьютерную игру Minecraft. Именно с этого момента беседа с Мишей становится явно оживленнее — мальчик всерьез увлечен этой игрой.

— Там можно что-то создавать, строить, например. Я создаю города, делаю разные постройки, механизмы, пулеметы, пушки, — рассказал Миша. Второе его увлечение — собирать конструктор «Лего».

— Дома у него для конструирования — целый стол метра четыре в длину. Он весь заставлен постройками из Lego minecraft. Очень любит создавать какие-то приводящие механизмы, использует для этого самые неожиданные предметы: где-то леску натянет, то эксперимент какой затеет... У Миши явно технический склад ума, — рассказала мама Соня, признавшись, что иногда и сама удивляется творческой фантазии сына, его склонности к техническому творчеству.

Правда, на стандартный вопрос о выборе будущей профессии Миша ошарашивает ее неожиданным признанием: блогером!

Пока блогерского опыта у него нет. Но Миша уже знает, что это будет познавательный контент технического содержания.

Оказывается, вопрос выбора профессии с мамой уже обсуждался, но тогда оба решили, что это будет архитектура. Так, по крайней мере, было до сегодняшнего утра.

Еще одно увлечение завтрашнего первоклассника — плавание, которым он занимается, по своему выражению, «не так давно, но давно».

— Умею плавать немножко кролем, немножко стрелочкой [обе руки вытянуты при плавании вперед], и всем понемногу, — пояснил Миша.

На вопрос, чем занимаются родители, мальчик ответил, что папа работает, а мама все время что-то заказывает. Как оказалось, мама сейчас находится в декретном отпуске, и, помимо воспитания детей, взялась за ремонт дома.

Первоклассник уверен, что в школе ему будет интересно, потому что появится много новых друзей. Он уже точно знает, что будет сидеть за первой партой, что явно имеет свои преимущества: все хорошо видно и слышно, и никто не мешает учиться.

А он-то уж точно намерен быть хорошим учеником и учиться на одни пятерки!