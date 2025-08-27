Парад яхт и катеров в Балаклаве состоится

Традиционный Парад яхт и катеров запланирован на 31 августа, если на то не будет возражений военных, рассказал «Севастопольской газете» председатель Товарищества общества лодочников Балаклавы Анатолий Лисовой.

По его словам, таким образом судоводители и судовладельцы каждый год закрывают летний сезон и объявляют об открытии сезона любительской рыбалки. В открытое море из Балаклавской бухты одновременно выйдут десятки маломерных судов: мини-яхты, катера и ялики. Всё это будет сопровождаться песнями, плясками, барабанным боем.

Парад стартует от оконечности Балаклавской бухты у «Золотого символа», и по мере движения к первым плавсредствам в произвольном порядке присоединяются самые разные по размеру маломерные суда: от маленьких катерков до солидных яхт. Всё происходит спонтанно, необходимости регистрироваться заранее нет. Как правило, в море выходят более ста плавсредств. Все они совершают почетный круг в открытом море, приветствуя друг друга, и возвращаются обратно в бухту.

Такой поистине народный праздник является одним из самых старых в Балаклаве. Зрелище получается очень красочным и ярким, и, как правило, привлекает множество зрителей.

— Парад катеров и яхт — это частная инициатива самих владельцев плавсредств, оттого никак не администрируется, — пояснил А.Лисовой.

В этом году мероприятие начнется в 18.00 и продлится до 20.00. По возвращении праздник обычно продолжается гуляньями на самих яхтах и катерах, а также в заведениях на набережной Балаклавы.