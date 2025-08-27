Математическое равенство: ЛДПР борется за равенство права на качественное образование для всех детей России

Почему ребенок, живущий в одном регионе России, должен получать образование хуже, чем его сверстник из другого региона? Этим вопросом ЛДПР определяет приоритеты своей борьбы за справедливость в сфере школьного образования.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий представил общественности доклад, вскрывающий вопиющую проблему неравенства в школьном образовании. Тщательный анализ, проведенный экспертами партии, выявил существенные различия между регионами по ключевым показателям, определяющим качество образования: от уровня финансирования школ и состояния их инфраструктуры до заработной платы учителей и доступности программ поддержки одаренных детей. Неутешительный вывод доклада однозначен: в современной России качество образования напрямую зависит от места жительства ребенка.

ЛДПР категорически не согласна с таким положением дел и требует немедленной ликвидации этой несправедливости. «Мы должны предоставить всем российским детям одинаковую заботу и внимание, независимо от того, где они живут», — подчеркивают в партии.

В поддержку доклада Л.Слуцкого и требований ЛДПР высказался координатор Севастопольского регионального отделения партии Илья Журавлев. Он отметил, что многие россияне, вспоминая свои школьные годы, говорят о равных условиях для учеников по всей стране — от Камчатки до Севастополя. Так было раньше.

«Одинаковая школьная форма, общие стандарты образования, равный доступ к учебникам и школьным принадлежностям, а главное — к самому процессу обучения, создавали чувство справедливости, что каждый ребенок, независимо от места жительства, имеет равные стартовые возможности», — заявил И.Журавлев.

«К сожалению, сегодня мы видим, что реальность сильно отличается от той картины, – констатирует Илья Журавлев. — Где-то школы современные, с новейшим оборудованием, доступом к высокоскоростному интернету, отлично оборудованными лабораториями и просторными классами, а где-то — старые, обветшалые здания, острая нехватка учителей и отсутствие элементарных удобств. Разве это справедливо по отношению к нашим детям? ЛДПР предлагает решать эту важнейшую проблему системно, комплексно и на общенациональном уровне».

В партии убеждены: все школьники, вне зависимости от региона, в котором они живут, должны иметь равные условия для получения качественного образования. Это требование включает в себя бесплатное горячее питание, современную и актуальную учебную литературу, квалифицированных и мотивированных учителей, а также безопасные и хорошо оборудованные школьные здания.

«Необходимо приложить максимум усилий для устранения существующего дисбаланса и возвращения той самой справедливости, которая когда-то являлась естественной частью школьной жизни», — подчеркивают в ЛДПР. Поэтому борьба с неравенством в школьном образовании стала сегодня одним из приоритетных направлений деятельности ЛДПР.

Напомним, в Севастополе школы в этом году готовятся принять 65,8 тысяч учеников.