За парты в Севастополе сядут 4211 первоклассников

Однако эта цифра не окончательная, объяснил на аппаратном совещании в правительстве Севастополя 25 августа директор департамента образования Максим Кривонос.

По его словам, прием документов продолжится до 5 сентября. Именно тогда закончится приемная кампания в первый класс в целом по стране.

В 10-е классы уже зачислены 1400 учащихся. Ожидается, что до тысячи человек до 1 сентября придут еще.

В День знаний в школах города запланированы линейки, которые пройдут с учетом требований безопасности и мер по усиленной антитеррористической защищенности.

В рамках обсуждения готовности школ к предстоящему 1 сентября было поручено новому заму губернатора — Максиму Ковалеву привести в порядок подходы и подъезды к школе №34, а также к садику №88. Помимо этого, вокруг детского сада №88 поручено привести в нормальное состояние ограждение, заменить существующий бетонный забор и навести порядок вокруг него.

Еще одно поручение дано и.о.заместителя губернатора Павлу Иено. Оно касается поселка Сахарная Головка. Там до 1 сентября надо привести в порядок площадку около школы для подъезда автобуса.