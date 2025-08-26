Врачи Первой горбольницы впервые провели три масштабные операции на сердце за один день

Специалисты больницы осуществили две запланированные процедуры замены пораженных участков аорты и подвздошных сосудов методом эндопротезирования, а также одну экстренную операцию.

Оба заранее подготовленных пациента имели серьезные противопоказания для оперативного лечения открытым способом из-за тяжелого общего состояния здоровья. Один из них ранее перенес коронарное шунтирование и имел полную непроходимость внутренней сонной артерии. Проведение классической операции представляло серьезную угрозу жизни. Единственным возможным вариантом оставалось выполнение малоинвазивной эндоваскулярной внутрисосудистой манипуляции.

Что касается случая экстренного характера: пациентке пришлось срочно делать КТ-ангиографию из-за симптомов. Обследование выявило разрыв нисходящего отдела аорты.

Все пациенты успешно перенесли оперативные вмешательства, двое из них уже готовятся к выписке, сообщили в департаменте здравоохранения Севастополя.

В выполнении операций севастопольским хирургам помогала старший научный сотрудник отделения рентгенхирургических методов диагностики и лечения НИИ Скорой Помощи им.Склифосовского Наталья Черная. Ее визит позволил оказать высокотехнологичную помощь пациентам с критическими состояниями аорты и в будущем наладит плановую самостоятельную работу по угрожающим разрывом аневризмам аорты.