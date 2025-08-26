Возить детей будут в 14 школ и в три детских сада

Всего с 1 сентября департамент образования обеспечит подвоз детей, живущих в отдаленных районах Севастополя, 17 школам и детским садам.

Об этом 25 августа на аппаратном совещании в правительстве города сообщил директор департамента Максим Кривонос. В общей сложности, департамент обеспечит подвоз 3476 детей. Утверждены 59 маршрутов движения, из них 53 — к школам и шесть — к детским садам.

«Общий автопарк школьных автобусов составляет 81 единицу, все они — на обслуживании предприятия «Севэлектроавтотранс им.Круподерова». Все маршруты проверены на безопасность и на техническую исправность», — заверил М.Кривонос.