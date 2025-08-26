В Китае планируют создать совместный с учеными из Крыма сорт черного тмина

«На сегодняшний день черный тмин в Китае высеян и идут испытания для того, чтобы провести адаптацию и посмотреть на качество масла, которое там будет. Дело в том, что Китай не имеет собственных сортов черного тмина, селекцией они не занимались, но понимают, что на сегодняшний день значимость черного тмина для человека и животных очень высока, на базе этого растения они хотят делать лекарственные препараты: биологические, косметические. Мы отвезли им сорта, но их нужно дорабатывать. И наша надежда на то, что если он хорошо себя покажет, будет сорт наш совместный крымско-китайский, российско-китайский. То есть в перспективе это совместная селекция, это совместная разработка препаратов для животноводства, для людей, для косметики. Совместно регистрация сорта на территории Китая», — рассказал он.

Ранее аграрии в Китае начали полевые испытания по высадке семян черного тмина, выведенного в Крыму. Семена переданы партнерам из КНР для апробации и последующего промышленного выращивания.