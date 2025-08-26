Школы проверили на готовность к учебному году

Для проверки были созданы шесть приемочных комиссий, в состав которых вошли представители Росгвардии, УМВД, МЧС и родительской общественности.

Всего проверили 168 юридических лица, независимо от их ведомственной принадлежности и собственности, сообщил директор департамента образования Севастополя Максим Кривонос.

Два детских сада (№27 и №13) к приемке не предъявлялись — они закрыты на капитальный ремонт. Комиссии по ним проведут после завершения работ. Аналогичная ситуация со школами №14, 34, 38, 43 и одним образовательным центром, в которых ремонт продолжается. Все остальные организации обследовали и проверили на готовность к началу занятий. В ходе приемки проверяли требования санитарных норм и правил, пожарной безопасности, защищенности от угроз криминального характера и террористических, готовность учебных классов к образовательному процессу.

Лучшими по подготовке к предстоящему учебному году комиссии названы школы №15, 48, 59, гимназию №7, школу «Экотех+», Инженерную школу, а также детские сады №48, 68, 131.

Отмечены и недоделки: в рамках гарантийных обязательств по госконтракту в школе №55 заменяют линолеум на первом этаже.

На особом контроле департамента — школы №9, 10, 41 — они выходят из капитального ремонта.