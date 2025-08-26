Севастопольцы продолжают верить в «безопасные счета» и прочие уловки телефонных мошенников

Пресс-служба УМВД России по Севастополю сделали выжимку из преступлений, в результате которых пострадавшие лишились немалых сумм.

«Сотрудник ведомства» обманул пенсионерку на 780 тысяч рублей и 11,2 тысяч долларов , другую — на 450 тысяч рублей, предпринимателя — на 3,29 миллиона.

«Полицейский» выманил у 86-летней пенсионерки 359 тысяч рублей.

«Сотрудник банка» похитил у студента 475 тысяч рублей, у пенсионерки — 130 тысяч рублей и 400 долларов.

«Спасение средств от ВСУ» стоило 83-летнему пенсионеру 370 тысяч рублей.

«Племянница в соцсети» вынудила учительницу перевести ей 14 тысяч руб.

«Интим и развлечения» удовлетворения не принесли, но стоили студенту 249 тысяч руб, а предпринимателю — 9,6 тысяч.

Мошенники получили 49 тысяч рублей, «продавая» в интернете самокат, 85 тысяч — за «смартфон» и 24 тысячи — за «шины».

Итог: за три дня люди потеряли 6,284 миллиона рублей и и 11,6 тысячи долларов.

Почему люди попадаются на уловки мошенников:

— верят чужому голосу больше, чем своей логике;

— бегут на слово «срочно»;

— платят вперёд за воздух;

— боятся перепроверить;

— хотят «решить без волокиты».

Алгоритм мошенников: напугать — поторопить — изолировать →—забрать деньги. Ваш алгоритм: остановиться — проверить — отказать — сообщить, напомнили в УМВД.