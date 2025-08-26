Правительство подготовило второй пакет мер против мошенников

Во второй пакет мер против кибермошенников вошло порядка 20 инициатив по защите граждан в цифровой среде. Текущая версия документа опубликована для общественного обсуждения.

Работа по подготовке мер борьбы с кибермошенниками ведется под кураторством Заместителя Председателя Правительства – Руководителя Аппарата Правительства Дмитрия Григоренко.

«Правительство продолжает системную работу в области борьбы с кибермошенниками. Первый пакет дал старт этому комплексному подходу. Мы ввели самозапреты на онлайн-кредиты и оформление сим-карт для граждан, установили запрет на использование иностранных мессенджеров госорганами, предусмотрели возможность отказаться от СМС-рассылок и массовых звонков. У граждан появились новые инструменты для защиты. Но это был только первый шаг. Пришло время вводить ответственность для кибермошенников, а также дополнительные требования для операторов сотовой связи и банков. При этом на втором пакете мы не останавливаемся. Технологии не стоят на месте, злоумышленники изобретают всё новые схемы. Регулярное обновление инструментов защиты наших граждан в цифровой среде становится неотъемлемой частью эффективной борьбы», — отметил Д.Григоренко.

Во второй пакет вошли меры разных категорий — от самозапретов для граждан до новых требований для операторов сотовой связи. Он также предусматривает уголовную и административную ответственность для злоумышленников.

В числе новых мер — возможность для граждан установить самозапрет на звонки из-за границы: мошенники зачастую используют иностранные номера для обмана граждан. Более того, закрепляется обязательная маркировка международных звонков. Таким образом, даже граждане, которые не установят самозапрет, будут предупреждены, что звонок поступает из другого государства.

Предусматривается наказание за применение мошенниками искусственного интеллекта при совершении краж или вымогательстве денежных средств и имущества граждан. Минимальное наказание, которое может грозить мошенникам за использование ИИ при совершении кражи, — штраф от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, максимальное наказание — лишение свободы на срок до шести лет. Кроме того, вводится административная ответственность за действия в сфере незаконной организации оборота цифровой валюты, например за незаконный майнинг.

Второй пакет закрепляет обязанность операторов связи передавать сведения о номерах, с которых и на которые совершаются мошеннические вызовы, в реестр ГИС «Антифрод», а также приостанавливать пропуск трафика по включённым в реестр номерам (за исключением вызовов экстренных служб). ГИС «Антифрод» представляет собой платформу для оперативного взаимодействия госорганов, банков, операторов связи и других организаций для борьбы с кибермошенничеством и позволяет в режиме реального времени обмениваться информацией о попытках мошенничества. Сейчас запущен пилот для апробации решений.

Кроме того, вводится право операторов связи применять для выявления подозрительных звонков антифрод-меры, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Для этих целей может быть использована информация, содержащаяся в ГИС «Антифрод».

Вводится механизм внесудебной оперативной блокировки фишинговых сайтов (так называемых сайтов-зеркал), направленных на обман пользователей и кражу их данных.

Расширяются меры по борьбе с дропперами — посредниками мошенников, которые передают им свои карты или электронные кошельки. Вводится ограничение по количеству банковских карт – не более 10 оформленных карт на человека. Эта мера также упростит банкам мониторинг транзакций и выявление подозрительных операций.