Неизвестный ночью бил окна в автомобилях

Полиция Севастополя проводит проверку по факту повреждения не менее 10 автомобилей на Корабельной стороне.

В ночь на 26 августа в дежурную часть ОМВД России по Нахимовскому району начали обращаться граждане с заявлениями. Предварительно установлено, что с половины двенадцатого до часа ночи неизвестный мужчина разбил задние стекла не менее 10 автомобилей, припаркованных на улицах Ярославской, Муромской и Модлинской, после чего скрылся в неизвестном направлении.

По данным фактам в настоящее время проводится проверка, устанавливается лицо, причастное к совершению противоправных действий, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.