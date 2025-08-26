Котики отмечают новоселье

Как было обещано год назад, в центре Севастополя появились комфортабельные кошачьи общежития: одно возле ресторана «Баркас» на набережной Перелешина, второе — рядом с кафе «Равелин» на Приморском бульваре.

Третий дом готов, но пока не установлен. Его планируют разместить в старом Херсонесе.

— В мае прошлого года губернатором была поставлена задача сделать домики для котов. Ранее подобные домики были уже установлены на Приморском бульваре и недалеко от мыса Хрустальный, но выглядели они, мягко говоря, не очень. Это были самодельные домики. Поэтому мы решили сделать дома, которые будут вписываться в архитектуру нашего города, — рассказала руководитель штаба общественной поддержки «Единой России» Екатерина Фалина.

Конкурс на разработку эскизов был объявлен среди студентов СевГУ. Они должны были без какой-либо привязки к местности в стиле севастопольской архитектуры разработать универсальные домики для установки в разных районах города.

В процессе работы над эскизами студенты даже занимались физиологическими исследованиями: считали и замеряли котов. Всего на конкурс было представлено более 50 работ, из которых выбрали трех победителей. Домики получились достаточно просторными — до двух метров в длину и до полутора метров в высоту, в несколько уровней, с лесенками и полочками.

Для победителей — это их первый реализованный архитектурный проект.

Домик, который разместили на Приморском бульваре, разработала студентка четвертого курса факультета архитектуры и дизайна Института развития города СевГУ Мария Пилипенко.

— Мне было важно, чтобы домик вписался в городскую среду. Мой проект — это собирательный образ нашего города, — уточнила автор.

Кошкин дом на набережной Перелешина разработала студентка СевГУ Елена Золотарева. За основу она взяла здание Матросского клуба.

— Красивое здание с колонами и высоким шпилем. Мне показалось, что будет здорово, если я сделаю маленькую копию этого здания, — объяснила девушка.

Домик, который планируют установить в Херсонесе, разработала студентка третьего курса Мария Котова. Он выполнен в белокаменном античном стиле. Отметим, что в Херсонесе и своих домиков для кошек хватает.

Как уточнила старший преподаватель кафедры архитектуры и дизайна Института развития города СевГУ Олеся Ермолина, домики получились практичными, которые можно будет обслуживать. Они выполнены из износостойкого материла, из какого именно, она не уточнила. Стенки при постукивании звучат, как картон, но намного тяжелее. Кто будет отвечать за охрану и уборку котожилищ пока неизвестно.

Напомним, история с созданием эстетических домиков для пушистых бродяг началась весной прошлого года, когда бывший и.о. заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов, прогуливаясь по Приморскому бульвару, обнаружил самодельную деревянную конструкцию для котов возле кафе «Равелин». Он назвал ее «кошачьим притоном» и приказал убрать с глаз долой, что вызвало широкий резонанс и негодование севастопольцев.

В ситуацию вмешался губернатор и для разрядки атмосферы пообещал установить в центре города настоящие «дворцы» для котов, проиллюстрировав сообщение в соцсети пышными картинками, сгенерированными нейросетью.