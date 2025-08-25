В России построят 11 новых СИЗО

В ближайшие годы в стране планируют провести масштабную реконструкцию существующих объектов уголовно-исполнительной системы и построить новые следственные изоляторы, в том числе в Севастополе.

Соответствующее распоряжение Правительства России опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Необходимо осуществить в целом по стране строительство 11 новых следственных изоляторов на 11,23 тысяч мест, 14 новых режимных корпусов на 3,42 тысяч мест, реконструкцию четырех режимных корпусов и строительство и реконструкцию 118 объектов вспомогательного назначения в следственных изоляторах», — говорится в постановлении.

Согласно документу, срок действия федеральной программы «Развитие уголовно-исполнительной системы» продлен до 2035 года, а финансирование увеличено с 105 млрд до 359,2 млрд руб. Это позволит модернизировать инфраструктуру пенитенциарных учреждений, создать новые условия содержания и снизить нагрузку на действующие следственные изоляторы.

Из документа следует, что в 2019-2024 годах лимит наполнения СИЗО превышался в Ингушетии, Карелии, Татарстане, Тыве, Краснодарском и Ставропольском краях, Москве, Амурской, Воронежской, Московской и Тамбовской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе.

В Крыму (вместе с Севастополем) показатель достиг 103,4%. И там, и там планируют построить следственные изоляторы.

Строительство СИЗО в Севастополе

С середины 70-х годов прошлого столетия в Севастополе функционирует один изолятор временного содержания. Следственного изолятора в городе нет — ближайший расположен в Симферополе.

Разговоры о строительстве пенитенциарного учреждения ведутся давно. В апреле 2018 года бывший руководитель городского УМВД Василий Павлов заявлял, что земля под СИЗО выделена в Инкермане, стройка начнется в 2019 году. В сентябре 2020 года оказалось, что строительно-монтажные работы так и не начались, а земельный участок не выделен.

Еще через год УМВД России по Севастополю начало искать подрядчика на проектирование комплекса спецучреждений полиции в районе мыса Фиолент — в районе Георгиевского монастыря, на месте бывшей воинской части.

Планы управления о строительстве следственного изолятора как в Инкермане, так и на Фиоленте сопровождались широким резонансом и недовольством людей.

В феврале 2024 года для строительства изолятора временного содержания было найдено новое место на Северной стороне, но где именно, городские власти не сообщили.