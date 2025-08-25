В Казачьей найден нелегальный детский сад

Прокуратура Гагаринского района Севастополя провела проверку исполнения требований законодательства при организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей. Установлено, что на одном из участков в СТ «Пилот» в районе бухты Казачьей в крыле частного туристического комплекса работает нелегальный детский лагерь и нелегальный детский сад. Физлицо без госрегистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя за деньги вело образовательную деятельность, не имея на это соответствующей лицензии. Медицинский работник штатом не предусмотрен. Функции педагогического и обслуживающего персонала выполняли четыре человека, в том числе собственница данного учреждения, не представившие медицинские книжки, документы о наличии соответствующего образования и квалификации.

Выездом на место выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства.

Помещения для пребывания детей и приготовления пищи нуждаются в ремонте, не оснащены необходимым обеззараживающим оборудованием, москитными сетками, термометрами. На момент проверки температура в них превышала допустимую.

Не принимались достаточные меры по уборке и дезинфекции. Не осуществлялся контроль за качеством и безопасностью пищи. Не соблюдались правила хранения продуктов. Производство готовых блюд осуществлялось с использованием продуктов, непригодных для детского питания, без маркировки, в отсутствие отвечающего потребностям детей двухнедельного меню, без соответствия с рецептурой и технологических карт. Прогулки воспитанников проводились на площадке с полимерным покрытием без теневых навесов, а также на необорудованном пляже.

В ходе проверки на территории туркомплекса находился 21 ребенок в возрасте от полутора до семи лет.

Прокуратура района направила в Ленинский районный суд Севастополя исковое заявление о запрете собственнице вести нелегальную деятельность по оказанию услуг детям. Работа детского сада и детского лагеря приостановлена до вынесения судебного решения по иску.

Пребывание ребенка в нелегальном «Садике на море», судя по рекламным объявлениям в интернете, обходилось в 20 тысяч рублей в месяц. В группы набирали детей в возрасте от 10 месяцев.

Прокуратура Севастополя призывает родителей быть внимательными при подборе учреждения для отдыха, оздоровления и обучения своих несовершеннолетних детей. Услуги, которые оказываются нелегально, не соответствуют требованиям безопасности.