Соцфонд принимает еще и в каждую последнюю субботу месяца

Для удобства жителей Севастополя клиентские службы регионального Отделения СФР работают каждую последнюю субботу месяца. Это сделано для того, чтобы работающие жители города смогли получить консультацию в удобное для себя время.

На прием в дополнительный день можно записаться на сайте СФР в разделе «Сервисы для граждан», «Предварительная запись в СФР» или по телефону 8-800-100-00-01 у оператора второй линии. Также обратиться в клиентскую службу можно без предварительной записи.

Клиентская служба Соцфонда 30 августа работает с 9.00 до 16.00.

Адреса офисов:

— клиентская служба СФР №1 (ул. Урицкого, 2);

— клиентская служба СФР №2 (ул. Пожарова, 5);

— клиентская служба СФР №3 (ул. Киевская, 11);

— клиентская служба СФР №4 (ул. Н. Музыки, 60А).

Клиентские службы Отделения СФР по Севастополю предоставляют свыше 50 видов государственных услуг, связанных с пенсионным и социальным обеспечением. С начала 2025 года специалисты Отделения оказали государственные услуги 31,5 тысячи жителей региона, обратившихся в клиентские службы лично.