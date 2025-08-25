Главная Новости Деньги Пенсия

Соцфонд принимает еще и в каждую последнюю субботу месяца

Антонова Алиса

Для удобства жителей Севастополя клиентские службы регионального Отделения СФР работают каждую последнюю субботу месяца. Это сделано для того, чтобы работающие жители города смогли получить консультацию в удобное для себя время.

На прием в дополнительный день можно записаться на сайте СФР в разделе «Сервисы для граждан», «Предварительная запись в СФР» или по телефону 8-800-100-00-01 у оператора второй линии. Также обратиться в клиентскую службу можно без предварительной записи.

Клиентская служба Соцфонда 30 августа работает с 9.00 до 16.00.

Адреса офисов:
— клиентская служба СФР №1 (ул. Урицкого, 2);
— клиентская служба СФР №2 (ул. Пожарова, 5);
— клиентская служба СФР №3 (ул. Киевская, 11);
— клиентская служба СФР №4 (ул. Н. Музыки, 60А).

Клиентские службы Отделения СФР по Севастополю предоставляют свыше 50 видов государственных услуг, связанных с пенсионным и социальным обеспечением. С начала 2025 года специалисты Отделения оказали государственные услуги 31,5 тысячи жителей региона, обратившихся в клиентские службы лично.