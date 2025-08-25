Приглашают на ярмарку современного искусства

В последний день лета на ул.Айвазовского с 16.00 до 22.00 пройдет арт-ярмарка современного искусства «Совриск» в рамках проекта «Гараж-маркет&Бюро находок».

Там будут работать живописцы, музыканты, парфюмеры, можно пообщаться, показать себя, посмотреть на других и приобрести произведения искусства, винтажную и современную одежду, предметы интерьера, аксессуары, косметику, а также ответить себе на вопрос, что такое современное искусство.

Будет ярко и весело, обещают организаторы. Гостей ждет перформанс от «Театра горожан», музыка от Диджея Trudovoy — винил&цифра. На площадке вас встретит проводник, который поможет погрузиться в мир искусства, почувствовать его и осмыслить.

На гаражной ярмарке на собственной площадке откроет большую экспозицию произведений современного искусства — «Совриска» мини-галерея культурно-креативной среды «Квадрат. Культ. Мир». Как утверждают соавторы проекта Кристина Ардакова и Юлия Краева, современное искусство лишь ставит вопросы, но ответы не дает — их надо найти самостоятельно.

Квадрат. Культ. Мир

Перед столь экспрессивным городским событием «Севастопольская газета» встретилась с соавтором проекта «Квадрат. Культ. Мир» Кристиной Ардаковой и попросила рассказать, чем занимается их творческое объединение и почему современное искусство — это круто.

Существует мнение, что современное искусство понятно лишь небольшой группе людей, обладающих недоступным знанием. Оно действительно непросто для восприятия и интерпретации, поскольку неоднородно, а порой эпатажно. Однако разобраться в этой сложной системе знаков и символов не трудно.

— Мы популяризируем современное искусство. Показываем жителям Севастополя альтернативное искусство. Знакомим людей с молодыми и талантливыми художниками и погружаем их в творчество, — объяснила суть проекта наша собеседница.

В культурном сообществе также действует мини-галерея современного искусства, где проводят арт-медиации — погружение в искусство. Разработаны и реализуются авторские программы в сфере образования, искусства и психологии. Совершаются выездные мероприятия, выставки, лекции, музыкальные вечера. Открыт кабинет психолога.

По словам арт-менеджера, люди по-прежнему путают культурную медиацию с уже привычной медитацией. Медиация — это обсуждение произведений искусства в группе с помощью медиатора. Люди разных профессий и возрастов собираются для обсуждения искусства, а посредник направляет их своими вопросами.

В целом медиация и медитация в чем-то созвучны: в процессе обсуждения участники погружаются в материал так глубоко, что это вызывает множество эмоций. Встреча может быть успокаивающей, провоцирующей, игровой, эзотерической, перформативной или очень прикладной. Но главные принципы медиации в любом из случаев — это общение, доверительный контакт и диалог.

Художники

Еще одно важное направление деятельности центра — это поддержка и продвижение современных художников.

— Мы работаем с уже состоявшимися художниками, которые нашли свою авторскую технику, открыли свое направление, знают, куда они хотят двигаться и могут поделиться опытом с молодыми и не очень молодыми художниками, — уточняет К.Ардакова.

На предстоящей выставке- ярмарке свои работы представят художники, с которыми работает мини-галерея «Квадрат. Культ. Мир». Некоторых из них галерейщица представила заочно.

Крымский художник Виктор Нефедов исследует язык визуального образа через плакат, печатную графику, иллюстрацию и уличное искусство.

Ксения Ермакова из Симферополя переосмысливает классические художественные формы в контексте современного искусства, демонстрируя эклектичный подход и смелое экспериментирование с визуальным языком.

Севастопольский Бэнкси — Mrash HaHa. Его тоже никто никогда не видел. Он тоже рисовальщик граффити, но в последнее время перешел на холсты. Художник работает в технике деколлажа в стиле экспрессионизма.

Современное искусство с одной стороны переосмысливает происходящее в реальности, а с другой — фантазирует на тему будущего: каким оно может быть, куда приведут технологии, как изменится мир и человек. Более того, позволяет «поиграть в будущее», примерить на себя мир, который может быть. Наверное поэтому сейчас так популярны иммерсивные спектакли, похожие на квесты, и иммерсивные объекты.

— Современное искусство созвучно времени. Художник переосмысливает жизнь и обогащает его своим взглядом на мир. Сейчас художником может быть каждый, кто себя так просто назвал, потому что он хочет что-то сказать миру. Он хочет быть услышанным. Если же мы хотим услышать мнение другого человека, если нам это искренне интересно, то тогда нам будет интересно и современное искусство, — уверена психолог проекта «Квадрат. Культ. Мира» Юлия Краева.