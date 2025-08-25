Малому и среднему бизнесу облегчили присоединение к электросетям

Предприятия малого и среднего бизнеса, в частности гостиницы, торговые центры, офисные здания, смогут осуществлять технологическое присоединение своих объектов к электросетям без оформления бумажного договора.

Соответствующее постановление, изменяющие правила технологического присоединения к электрическим сетям, подписано, сообщила пресс-служба кабмина России. Документ касается категории потребителей, которым для подключения объектов необходимы мощности от 150 кВт до 670 кВт включительно.

До настоящего времени заявителям приходилось возвращать в сетевую организацию подписанные со своей стороны документы, оформляемые при присоединении. Это приводило к дублированию информации, увеличению времени на их обработку и усложнению деятельности организаций с обеих сторон. Теперь таким заявителям, для того чтобы получить услугу по техприсоединению к электрическим сетям, необходимо лишь подать заявку в электронном виде и оплатить выставляемый электросетевой организацией счет — договор будет считаться заключенным с момента оплаты счета.

Все финальные документы о присоединении сетевая организация самостоятельно выгрузит в личный кабинет заявителя на сайте электросетевой компании или на портал госуслуг. При этом они не требуют подписания со стороны заявителя.

Таким образом, всё взаимодействие между заявителем и электросетевой компанией теперь будет вестись только в электронном виде. Это значительно упростит процесс присоединения для заявителей и даст возможность пройти простую и прозрачную процедуру подключения к электросетям.

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 27 декабря 2004 года №861.