Еще один чиновник с севастопольским прошлым арестован

«Идут следственные действия, связанные с его предыдущим местом работы в Белгородской области, где он занимал аналогичную должность (замгубернатора по строительству). Предварительно, дело касается строительства оборонительных сооружений», — написал в Телеграм-канале курский губернатор Александр Хинштейн.

По версии следствия, ущерб по делу оценивается в один миллиард рублей.

До Белгородской области В.Базаров был замом при губернаторе Севастополя Дмитрие Овсянникове и немного — при губернаторе Михаиле Развожаеве.

В июне 2025 года был арестован замгубернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин по делу о мошенничестве в особо крупном размере — хищении 32 млн рублей из бюджета при строительстве фортификационных сооружений. Он при Д.Овсянникове возглавлял в Севастополе ДИЗО.

Также в рамках дела о растрате при строительстве фортификационных сооружений арестован экс-глава белгородского Минстроя Алексей Сошников. Этот чиновник в Белгородскую область попал после работы директором ГУПа «Благоустройство «Севастополь» — регионального оператора по обращению с мусором.

А экс-губернатор Севастополя Д.Овсянников, который неожиданно оказался гражданином Великобритании, был арестован в Лондоне в январе 2024 года. В апреле 2025-го его приговорили к 40 месяцам тюрьмы за обход британских санкций.

Д.Овсянников был губернатором Севастополя с лета 2016 года. В июле 2019-го он подал в отставку.