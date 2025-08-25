Две стихийные свалки на придомовых территориях ликвидированы

После прокурорской проверки с Античного проспекта и с улицы Тульской вывезли 50 кубометров мусора.

Прокуратура Гагаринского района Севастополя проанализировала публикации в СМИ и соцсетях о стихийных свалках вблизи многоквартирных домов и организовала проверку исполнения законодательства об обращении с отходами производства и потребления.

«Выявлены факты несанкционированного складирования отходов в виде коробок, сухостоя и бытового мусора на пр.Античном, а также в районе бывшей контейнерной площадки на ул.Тульской. Образование стихийных свалок на придомовых территориях могло привести к распространению инфекционных заболеваний и возгораниям, однако управляющая организация не принимала своевременные меры к их ликвидации», — сообщила пресс-служба прокуратуры города.

Управляющей компании «Шик» было настоятельно предложено устранить нарушения, что она и сделала. Госжилнадзор оштрафовал эту УК на 125 тысяч рублей за «осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований».

После вмешательства прокуратуры проведена санитарная очистка придомовых территорий, свалки ликвидированы, бывшая контейнерная площадка демонтирована. В общей сложности вывезено 50 куб.м твердых коммунальных отходов.