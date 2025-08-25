Дома на Девичьей горке собираются узаконить

Сейчас территория под этими зданиями предназначена для индивидуальной жилой застройки (ИЖС). А построенные в 2014 и 2016 годах дома — многоэтажные и многоквартирные. Поэтому департамент архитектуры объявил о проведении с 25 августа общественных обсуждений предложения изменить вид использования земельных участков (в семь и восемь соток) на «малоэтажную многоквартирную жилую застройку».

Территорию Девичьей горки — это некрополь древнего Херсонеса — застраивать в советское время было запрещено. Но там раздали участки под огороды, которые в украинское время превратились в участки под ИЖС и начали активно застраиваться. Индивидуальные жилые дома на Девичьей горке в конечном итоге оказались многоквартирными домами.