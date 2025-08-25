Бомбу спрятали внутри иконы

Сотрудники ФСБ задержали жительницу Волгоградской области, принесшую в здание УФСБ по Крыму и Севастополю мощное взрывное устройство, вмонтированное в икону.

«В Республике Крым предотвращен террористический акт, планировавшийся Службой безопасности Украины в отношении сотрудников ФСБ России. Задержана 54-летняя гражданка России, жительница Волгоградской области, которая в целях возврата похищенных в результате телефонного мошенничества денежных средств обманным путем была вовлечена в террористическую деятельность украинскими спецслужбами с использованием мессенджера Telegram», — цитирует сообщение Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России ТАСС.

По указанию украинского куратора женщина приехала в Крым, где забрала у курьера икону, в которую было вмонтировано самодельное взрывное устройство, и принесла ее на контрольно-пропускной пункт здания УФСБ по Республике Крым и Севастополю. При осмотре в иконе обнаружено и обезврежено СВУ фугасного типа, мощностью 1 кг в тротиловом эквиваленте.

В бомбе находилась пластичная взрывчатка зарубежного производства и механизм, срабатывающий при поступлении кодового сигнала. Как отметили в ФСБ, «подрыв посылки привел бы не только к гибели сотрудников, но и самой исполнительницы теракта, которая по требованию куратора должна была лично направить код на исполнительный механизм взрывного устройства».

Установлено, что в мае 2025 года представитель СБУ позвонил фигурантке и, назвавшись следователем ФСБ, сообщил о том, что гражданин Украины, включенный в список террористов, по доверенности, предоставленной ему самой женщиной, взял на ее имя в кредит денежные средства и перевел на нужды ВСУ. Чтобы избежать ответственности, под залог квартиры женщина оформила несколько кредитов на более чем три миллиона рублей, которые перевела преступникам по предоставленным ими реквизитам.

Следственным отделом УФСБ по Республике Крым и Севастополю возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на террористический акт» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Под контролем СБУ

Куратор из украинских спецслужб дистанционно сопровождал россиянку с заминированной иконой до КПП. Об этом женщина рассказала на допросе, видео которого распространила ФСБ.

Куратор ее начал вести с момента, как она «получила посылку». К семи утра она должна была быть уже возле КПП УФСБ.

«Он меня вел по видеосвязи. Я включила камеру. Он говорил, куда идти», — рассказала задержанная.

В частности, куратор давал советы, куда заходить, в какие ворота, где встать, как держать телефон, чтобы он видел происходящее рядом. При этом возле входа были не только сотрудники УФСБ, но и дети, которых привезли в детский сад. Когда женщина зашла на КПП, она сказала, что ей нужно передать посылку.

«Шлюз заблокировался, вышел сотрудник, и меня как бы арестовали», — рассказала она.

Женщину арестовали на два месяца, сообщили ТАСС в управлении ФСБ.

Предостережение ФСБ

В ФСБ России подчеркнули, что сотрудники спецслужб, правоохранительных органов, работники государственных и муниципальных органов власти и банков никогда не звонят по телефону или через интернет-мессенджеры с требованиями и предложениями перевода денежных средств на так называемые безопасные счета, а также передачи их курьерам или иным лицам. Во избежание провокаций со стороны злоумышленников в ФСБ призвали граждан к бдительности и воздерживаться от использования мессенджеров Telegram и WhatsApp для общения с неизвестными контактами.