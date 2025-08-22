Узлы связи для украинских телефонных мошенников находились в Симферополе

УФСБ России по Республике Крым и Севастополю совместно с Бюро специальных технических мероприятий МВД России ликвидировали сеть узлов связи пособников украинских колл-центров.

Мошенники звонили россиянам из-за границы, представлялись операторами связи и предлагали продлить договор, чтобы узнать коды доступа к «Госуслугам». Затем на жертву оформлялись микрокредиты. Далее по известной схеме деньги переводились на «безопасные счета».

Сотрудники ФСБ при силовой поддержке Росгвардии задержали двоих организаторов сети, прибывших в Крым из Республики Татарстан. Мужчины 1988 и 2005 годов рождения по указанию украинских кураторов арендовали в Симферополе квартиры для размещения SIM-боксов, используемых для осуществления мошеннических звонков.

В их задачи также входило обеспечение бесперебойной работы оборудования, покупка SIM-карт и их ежедневная замена, получение телекоммуникационного оборудования в пунктах выдачи. Незаконная деятельность оплачивалась украинскими кураторами еженедельно в размере $600, также компенсировалась стоимость аренды жилья.

УФСБ установлены и другие лица, обеспечивавшие по заданию организаторов функционирование виртуальных узлов связи. Среди них имеются двое несовершеннолетних 15 и 17 лет.

В ходе обследования помещений, использовавшихся для размещения оборудования, изъята техника для обеспечения и администрирования деятельности телекоммуникационного оборудования: три 32-портовых SIM-бокса, 11 GSM-шлюзов, два ноутбука, восемь мобильных телефонов и более 800 SIM-карт различных операторов связи.

В настоящее время решается вопрос о привлечении пособников украинских колл-центров к уголовной ответственности, проводятся мероприятия по установлению иных граждан, причастных к противоправной деятельности, в том числе находящихся в других регионах.

УФСБ напоминает, что настоящие сотрудники спецслужб и кредитно-финансовых организаций никогда не звонят по телефону или через интернет-мессенджеры с требованиями о переводе денежных средств на так называемые безопасные счета, а также их передаче курьерам или иным лицам.

Призываем российских граждан к бдительности и рекомендуем по возможности воздерживаться от использования мессенджеров Telegram и «WhatsApp» для общения с незнакомыми контактами.