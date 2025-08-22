Ученые рассказали о причинах цветения воды в бухте «Омега»

Найти способ исключить цветение воды в бухте «Омега» поручил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его мнению, должно быть найдено какое-то инженерное решение, которое наладит оборот воды и исключит ее застаивание.

Поручение подготовить соответствующие предложения глава города дал руководителю Севприроднадзора Юлии Гавриловой, заметив, что задание должно быть отработано оперативно, с подсчетом предположительной стоимости проекта.

Отметим, что цветение воды в оконечности бухты «Омега» — явление долговременное и давно сложившееся. А какие-то очистительные технические решения не возможны без нанесения экологического урона самой бухте и сложившемуся там биотопу. Последний, кстати, включает несколько видов птиц, которые активно гнездятся в прибрежных камышах.

А что думают по этому поводу ученые?

Вопрос о происходящих в бухте процессах «Севастопольская газета» адресовала старшему преподавателю кафедры геоэкологии института Таврическая академия КФУ им.Вернадского, научному сотруднику ФИЦ ИнБЮМ Григорию Прокопову, а также старшему научному сотруднику лаборатории «Экологических проблем природопользования» Института природно-технических систем, кандидат биологических наук Наталье Андреевой.

Очистить дно бухты

Г.Прокопов пояснил, что цветение воды в бухте — это результат нескольких параллельно идущих процессов: загрязнения водной среды органическими веществами в сочетании с хорошо прогреваемым мелководьем и слабой циркуляцией воды.

«Заросли тростника в угловой части бухты как раз являются индикатором сброса пресной воды, загрязненной органическими веществами. С другой стороны, тростник является естественными биофильтром, потребляющим эту органику, но, видимо, в недостаточном количестве. Циркуляция воды в бухте нарушена отчасти из-за бонового заграждения, призванного защищать бухту от мазута, — объяснил Н.Прокопов.

По мнению ученого, если дело дошло до цветения воды, то в бухте неизбежно начнутся негативные процессы, главным образом, связанные с нехваткой кислорода в придонных слоях, созданием анаэробных условий и образованием сероводорода, что сделает бухту непригодной для птиц.

«Поэтому на данном этапе желательно физически очистить дно бухты от верхнего слоя накопленных иловых отложений, насыщенных органикой, и обеспечить достаточную циркуляцию воды, вплоть до искусственного вентилирования», — считает ученый.

Это не цветение!

С мнением, что причина происходящего связана с наложением нескольких факторов, согласна и Н.Андреева.

Она уточнила, что в бухте Омега происходит процесс эвтрофикации, вызванный перенасыщением воды органическими веществами. Называть его цветением было бы не совсем верно, поскольку достаточно плотный плавающий мат образуется большим количеством водорослей, которые сюда прибиваются в результате ветровых явлений.

В таком сообществе может доминировать какой-то один вид водорослей или цианобактерий (сине-зеленых). При этом многие цианобактерии могут образовывать различные токсины, вызывающие отравление и даже гибель животных. Эти уникальные фотосинтезирующие микроорганизмы несут в себе черты как водорослей, так и бактерий.

Одна из причин эвтрофикации Черного моря — интенсивное поступление биогенных веществ (фосфора и азота) со стоками рек.

По мнению биолога, в таких мелководных бухтах естественное накопление органики и недостаток кислорода в воде приводит к развитию анаэробной микрофлоры, которая вызывает процессы гниения и, как следствие, выделение сероводорода, о чем свидетельствует соответствующий запах.

Активизируют процессы эвтрофикации летняя высокая температура и активная инсоляция на фоне мелководья. Сочетание всех этих факторов проявляется наиболее ярко в период с апреля по ноябрь.

Н.Андреева также не исключила влияние антропогенного фактора: стоков бытовой канализации, а также попадания в воду при купании людей аммонийного азота, который в первую очередь используется микроорганизмами, — подчеркнула биолог.

— Мы эти процессы визуально наблюдаем уже давно, но их интенсивность зависит от климатических условий в том или ином году, — отметила Н.Андреева.

Уже после интервью Н.Андреева взяла из бухты пробы воды, грунта и водорослей, чтобы в лабораторных условиях осуществить микробиологический «посев» и проанализировать состав микроводорослей и цианобактерий.