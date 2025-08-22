Ситуацию с электроснабжением Фиолента сделают более управляемой

В Севастополе 21 августа с рабочим визитом находился вице-премьер Александр Новак, отвечающий в Правительстве России за топливо-энергетический комплекс. С губернатором Михаилом Развожаевым он обсудил важнейшие вопросы, касающиеся социально-экономического развития города.

К зиме что-то сделают

Губернатор доложил заместителю председателя Правительства РФ о планах развития городской энергетики. Одна из главных проблем на сегодня — обеспечение бесперебойного электроснабжения Фиолента. Чтобы ее решить необходимо строительство подстанции «Нахимовская» на 330 кВ. За это возьмется государственная компания «Россети». А город построит понижающие подстанции, в том числе и для Фиолента.

«А чтобы решить проблему в краткосрочном периоде, пока не решился вопрос с предприятием 102-х сетей, которое сейчас отвечает за электроснабжение этого района, город подготовил ряд предложений, связанных с инвестиционной программой Севастопольэнерго — нашей главной сетевой компании», — рассказал М.Развожаев.

По его словам, Министерство энергетики эту инвестиционную программу в целом одобрило.

«У нас будет краткосрочное решение: постараемся его выполнить к зимнему периоду этого года, чтобы не попасть в такую ситуацию тяжелую, как была в прошлом году. Или, по крайней мере, сделать ее более управляемой», — пообещал в репортаже о визите губернатор.

Бензин вот-вот будет

В ходе встречи также обсуждался вопрос обеспечения Севастополя нефтепродуктами.

Отсутствие 95-го бензина на заправках губернатор объяснил пиком туристического сезона, а вице-премьер заверил, что Министерство энергетики Российской Федерации ежедневно занимается вопросом по обеспечению в целом Крыма и Севастополя необходимым количеством бензина, дизельного топлива.

«95-й на ТЭС появится завтра вечером, бензовозы уже на пути в Севастополь. Еще раз проговорили те объемы, которые необходимы и будут по графику поставляться в регион», — пообещал М.Развожаев.

Вместо ТЭЦ — юлочные котельные

Губернатор и заместитель председателя Правительства России проверили ход строительства одной из газовых блочных модульных котельных. Всего их построят 11, чтобы «децентрализировать систему отопления» и отключить Севастопольскую ТЭЦ. Ее городские власти сдали в концессию частной компании на 15 лет.

Блочно-модульные газовые котельные работают в автоматическом режиме: без присутствия оператора программный комплекс автоматически устанавливает необходимую температуру теплоносителя в зависимости от погоды. Современная газовая котельная в разы эффективнее прежних угольных по показателям энергосбережения, экологии и экономии.

«С этого года начались строительно-монтажные работы, 11 новых котельных будут работать в зоне теплоснабжения Севастопольской ТЭЦ и позволят обеспечить качественное теплоснабжение почти 30 тысяч жителей Нахимовского района», — объяснил М.Развожаев.

По его словам, такое решение отразится на рентабельности Севастопольэнерго, а также позволит больше денег тратить на обновление сетей в целом, на развитие теплового хозяйства Севастополя.