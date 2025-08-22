Ресторан сгорел полностью

В пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополя рассказали, как тушили пожар наивысшего — четвертого ранга.

Распространению пламени на 12 гектаров в районе Камышовского шоссе способствовали порывы ветра. Огонь, охвативший растительность, участок леса и уничтоживший ресторан, остановили за три часа, не допустив его перехода на автозаправочную станцию.

Задействовался пожарно-спасательный гарнизон Севастополя: силы МЧС России, Спасательной службы, лесхоза, Черноморского флота, добровольные пожарные. В помощь были направлены подразделения чрезвычайного ведомства по Республике Крым, а также авиация МЧС России. Вертолет МИ-8 совершил семь сбросов воды объемом по три тонны каждый.

Ход работ контролировали исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Севастополю полковник Владимир Щедрин и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Около 16 часов пожар был локализован, продолжалась проливка территории. В 21.41 — ликвидирован полностью.

Погибших, пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Всего к тушению привлекались 109 человек и 30 единиц техники, в том числе от МЧС России 63 специалиста и 17 единиц техники.