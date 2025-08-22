Поводом для конфликта виноградарей стала тарелка супа

В больницу Севастополя поступил 51-летний житель Дагестана с серьезной травмой спины. Мужчина упал с лестницы второго этажа. Информацию об инциденте медики передали в дежурную часть ОМВД России по Балаклавскому району и на место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа.

Полицейские установили, что потерпевший и его 47-летний односельчанин приехали в Севастополь на заработки и трудились на винограднике в селе Родное. В один из вечеров после рабочей смены мужчины выпивали в строительном вагончике. Младший из них попросил налить тарелку супа, но получил отказ. В ответ он нанес земляку удары кулаками по голове. Конфликтующих разняли коллеги-рабочие, проживающие в вагончике.

На этом конфликт не закончился. Некоторое время спустя потерпевший поднимался на по лестнице, но на его пути встал оставшийся без супа односельчанин. В ходе возобновившейся словесной перепалки злоумышленник ногой толкнул в грудь мужчину, тот сорвался со второго этажа. Свидетели нападения вызвали «скорую».

«Полученные в результате падения телесные повреждения причинили тяжкий вред здоровью 51-летнего дагестанца. Злоумышленник, представившись родственником пострадавшего, пробрался к нему в палату и угрожал расправой в случае, если тот сообщит об инциденте в полицию», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, в отношении которого следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».