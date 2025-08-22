Новый спектакль «Преступление и наказание» не будет депрессивным

В Севастопольском театре им.Луначарского — премьера — спектакль «Преступление и наказание» по роману Федора Достоевского. Это новый проект, который реализуется с использование гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры».

Игривенькая история

Художественный руководитель театра и режиссер спектакля Григорий Лифанов признался, что без гранта освоить материал было бы невозможно. Из-за сложности самого произведения и из-за продолжительности спектакля — он идет около четырех часов.

— Мы хотели подробно рассказать историю Раскольникова, решив для себя, что это продолжение исследования Достоевского, начатое в «Бесах». Тот, кто смотрел наших «Бесов» обязательно уловит пересечение. Новый спектакль адресован молодежи, и играет в нем, в основном, тоже молодежь, — рассказал Н.Лифанов.

По его словам, это спектакль о поиске жизненного пути: кто-то выбирает полегче, кто-то сложнее. И все же режиссер считает, что вопросы, которые ставятся в романе, актуальны и теперь. Обращение к Достоевскому он пояснил необходимостью изучать классику в любом возрасте, особенно в молодом. Другое дело, что большинство молодых воспринимают роман только как депрессивную историю.

— Я бы не назвал «Преступление и наказание» депрессивной историей. Говоря словами Достоевского, она «игривенькая», где, помимо происходящих страшных событий, очень много психологических ситуаций, когда мы видим, что самое главное наказание — внутреннее, когда ты сам начинаешь понимать о себе, — продолжил Г.Лифанов.

Он специально не включил в спектакль эпилог романа, с перспективой поставить его в следующем сезоне на Малой сцене театра с названием «РР».

Режиссер также выразил надежду, что талантливая игра актеров не позволит зрителям впасть в депрессию. Напротив, им придется вместе с героями разгадывать ребус внутренних проблем, решений и психологических переживаний.

В новом спектакле будет два актерских состава — занята почти вся труппа. Роль Родиона Раскольникова (он-то и есть РР) доверена молодым актерам Петру Харченко и Ивану Лебедеву. Для второго это будет серьезный экзамен на статус «большого артиста».

В спектакле также заняты Людмила Кара-Гяур и Галина Тигонен, обе исполнят роль процентщицы Алены Ивановны. Их игра делает каждый спектакль уникальным.

Суровый, но красивый Петербург

Работать над сценографией спектакля в театре начали примерно полгода назад, рассказала художник театра Наталья Лось.

— Мы максимально открываем все пространство сцены и все имеющиеся театральные объемы для создания атмосферы Петербурга Достоевского. При всей современной подаче, пространство довольно суровое, жесткое, но при этом красивое, — рассказала Н.Лось.

По ее словам, это будет условное изображение Петербурга: довольно мрачное, дождливое, нагнетающее. Всего для постановки создано более 100 костюмов, 35 драматических сцен, оригинальные декорации, которые включат даже каналы. Артистам придется не просто перемещаться по сцене, а искать выходы из всего этого пространства: бегать в лабиринтах, давящих на психику.

Тайна РР

— Когда я погружался в материал, я наткнулся на фразу написанную Ф.Достоевским в письме брату: «Человек есть тайна, и эту тайну важно разгадать. Я занимаюсь этой тайной всю жизнь потому что хочу быть человеком», — поделился исполнитель роли Р.Раскольникова И.Лебедев.

Он считает, что в произведении Раскольников хочет быть человеком, и артист вместе с ним пытаюсь разгадать эту тайну. Сам актер не оправдывает ни поступков главного героя, ни его мысли.

— Образ моего героя благодаря Достоевскому получился любопытным, — считает исполнитель.

Остается добавить, что премьера спектакля состоится 23 августа. Последующие показы 23, 24, 26, 29 и 30 августа.