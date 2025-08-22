На детей выплатят по пять тысяч рублей

Деньги выделят из бюджета Севастополя, чтобы семьи смогли собрать детей к новому учебному году.

Единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей получат семьи с детьми в возрасте от нуля до 18 лет на каждого ребенка, без применения принципа нуждаемости. Средства будут выплачивать с 25 августа до 1 октября в заявительном порядке: необходимые документы нужно подать через портал Госуслуг или в отделение МФЦ одним из родителей ребенка или попечителем.

Обязательным требованием при подаче станет подтверждение проживания ребенка и родителя-получателя в Севастополе. Выплаты будут произведены после проверки документов.

Срок рассмотрения документов — до пяти рабочих дней. В личный кабинет на Госуслугах придет уведомление «Заявление принято для выплаты» или «Принято решение об отказе в приеме заявления». Если вы допустили техническую ошибку — ее можно исправить и подать документы заново

Если заявление одобрено, средства поступят на карту в течение 10 рабочих дней.

По данным Крымстата, на 1 января в Севастополе проживало чуть более 100 тысяч детей. Не трудно подсчитать, что на такую выплату потребуется полмиллиарда рублей.