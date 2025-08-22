Фронту — маскировочные сети и средства защиты от беспилотников

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам осмотра выставки «Народного фронта». Предпринятые меры направлены на усиление поддержки ВС РФ, улучшение условий работы медиков и волонтеров в зоне конфликта, а также повышение безопасности в прифронтовых зонах, сообщается на официальном сайте Президента России.

До 1 октября необходимо принять меры по сокращению сроков поставки маскировочных сетей на фронт.

Министерству обороны поручено заняться подготовкой курса для военных и участников добровольческих формирований по сбиванию беспилотников из гладкоствольного оружия.

Необходимо рассмотреть вопрос об оснащении автомобилей, поставляемых армии и используемых для эвакуации раненых, средствами защиты от беспилотников.

Минпромторг должен представить предложения о поставках бронированных авто для глав муниципалитетов в новых регионах и в субъектах России, территории которых прилегают к районам проведения СВО;

Необходимо изучить возможность командировать врачей в госпитали вблизи зоны спецоперации без заключения контракта о военной службе. Также правительство к указанной дате должно изучить вопрос оснащения аптечек в специальном транспорте в прифронтовых регионах современными кровоостанавливающими средствами, произведенными в РФ. Размещать такие аптечки планируется в местах массового скопления людей в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также в приграничных субъектах страны.

Кроме того, В.Путин поручил подготовить предложения по оснащению подразделений ВС РФ мобильным оборудованием для консервирования пищевых продуктов в полевых условиях. Ответственными за это назначены Минобороны совместно с «Народным фронтом».