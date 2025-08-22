Флаг Родины развернули на Сапун-горе

На площади перед зданием Диорамы сотрудники Музея обороны Севастополя, представители музея-заповедника «Херсонес Таврический», Федеральной налоговой службы, департамента внутренней политики, УМВД, Севприроднадзора, Ассоциации ветеранов СВО, Единой дежурной диспетчерской службы, Федеральной службы судебных приставов, таможни, учащиеся школьных лесничеств, Юнармейцы, «Волонтеры Победы» под государственный гимн развернули флаг России размером 45 на 17,5 метров.

Акцию «Флаг Родины» Музей обороны Севастополя проводит каждый год в День Государственного флага.