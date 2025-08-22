Дрифтеров нашли и оштрафовали

Выложенные в соцсетях кадры с ночными гонками на Столетовском кольце заметили сотрудники ГИБДД и вычислили нарушителей ПДД и тишины.

В соцсетях кадры с гонками по кольцу были подписаны так: «Вторую ночь подряд, особенные детки особенных родителей устраивают безнаказанный дрифт на Столетовском кольце. ДПС подъехали и через пять минут уехали проверив документы, это вообще как нормально?»

Оказалось, что не нормально. «В ходе мониторинга социальных сетей автоинспекторы обнаружили видео, на котором группа автомобилистов в ночное время грубо нарушала ПДД, выполняя опасные маневры на Столетовском кольце, что привело к нарушению общественного порядка и покоя жителей», — сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Севастополя.

Сотрудники отдельного батальона дорожно-патрульной службы установили личности водителей автомобилей BMW. ПДД нарушали 21-летний местный житель и 29-летний гость из Твери.

Нарушители привлечены к административной ответственности. За «нарушение правил маневрирования» им назначен административный штраф в размере 500 рублей. С водителями проведена профилактическая беседа об опасности таких маневров на дорогах общего пользования.