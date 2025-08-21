Вандалы изуродовали склон на ул.Героев Севастополя

Граффити латинскими буквами в черно-бело-синем исполнении появилось на стене размером 5х30 метров. В английском языке такого слова нет, но в произношении оно звучит как русское «вандалы».

Монументальная подпись этих вандалов идеально просматривается с противоположной стороны Южной бухты. Панорамный вид, который открывается на город и Корабельную сторону со стороны Красного и Троллейбусного спусков, безнадежно испорчен.

Представитель подрядной организации «Высота» рассказал «Севастопольской газете», что надпись, скорее всего, появилась на стене в выходные дни. В пятницу, когда рабочие покидали объект, ее еще не было. Хотя разметки для букв уже были нанесены. Он также отметил, что подпорная стена, которая подверглась вандализму, не входит в территорию ответственности подрядчика. При этом заказчик неофициально проинформирован о произошедшем инциденте.

Поиск в интернете вывел редакцию лишь на некую московскую граффити-студию с подобным названием — OneDal, рисующую стрит-арт на столичных улицах.

Напомним, что в январе 2024 года склон, отгороженный от дороги подпорной стеной, сползал на проезжую часть четыре раза, блокируя проезд из центра города на Корабельную сторону. После этого было принято решение о проведении противоаварийных работ. Проект укрепления склона за 4,5 миллиона рублей подготовила челябинская компания «ТК Проект». Контракт на строительно-монтажные работы стоимостью в 74 млн рублей выполняет московская фирма «Высота». На данный момент работы по укреплению склона находятся на завершающей стадии.