Уточнили границы некоторых избирательных участков

У трех избирательных участков изменили границы, в четырех — адреса, где будут голосовать.

Распоряжение губернатора Севастополя «Об утверждении уточненного перечня избирательных участков.., образованных на территории города Севастополя, и их границ» размещено на сайте правительства города.

Границы изменились на избирательном участке №12 — территория СНТ в районе Ялтинского кольца; №35 — на Фиоленте; №65 — на ул.Колобова.

Кроме этого между двумя участками произошла рокировка адресами. Так адрес избирательного участка №115 перенесен из здания школы №4 на ул.Флагманской в здание школы №22 на пр.Генерала Острякова. А избирательный участок №117 переехал из школы №22 в среднюю школу №4.

Изменился адрес избирательного участка №133. Голосовать избиратели в этот раз будут не в офисе компании «Интерстрой» на ул.Хрусталева, 84, а в школе №48 на ул.Генерала Лебедя, 26.

Избирательный участков №147 разместят в здании спортивной школы №7 на ул.Коли Пищенко, 17. Ранее он находился в музыкальной школе №7 на ул.Будищева, 57.

В Севгоризбиркоме изменения в границах и адресах избирательных участков назвали незначительными и пообещали, что избиратели, проживающие на таких участках, будут персонально проинформированы членами участковых избирательных комиссий (УИК). Узнать их можно по фирменной футболке и кепке, бейджу и удостоверению.

Обходчики совершат подомовой и поквартирный обход с 18 по 24 августа, а также с 1 по 7 сентября.

Выборы губернатора города Севастополя и депутатов Гагаринского и Ленинского муниципальных советов пройдут 12, 13 и 14 сентября 2025 года.