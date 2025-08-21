Учились тушить огонь и ликвидировать последствия ЧС

В ночь на 21 августа флот и службы экстренного реагирования проводили в районе мыса Херсонес тренировку по отработке тушения пожаров и ликвидации чрезвычайной ситуации.

Такую информацию сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в соцсети в пять часов утра.

«Громкие звуки, которые было слышно в районе улицы Военных Строителей на территории воинской части — это Черноморский флот совместно со службами экстренного реагирования (МЧС, полицией, скорой помощью и Спасательной службой Севастополя) проводили учения по практической отработке тушения пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций в условиях, приближенных к боевым», — написал губернатор и призвал жителей города доверять только официальной информации.

«По понятным причинам о таких учениях не предупреждают заранее», — добавил он.