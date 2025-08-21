Убил знакомого из ревности

К 18 годам лишения свободы приговорен 31-летний житель Севастополя за убийство с особой жестокостью 67-летнего ялтинца. Повод — ревность.

Установлено, что осужденный в феврале 2024 года после длительного конфликта со своим знакомым пришел к его дому в поселке Массандра, облил мужчину легковоспламеняющейся жидкостью, поджег, а затем нанес один удар в спину колюще-режущим предметом.

Пострадавший сам сбил пламя в речке и попросил соседей вызвать врачей. С ожогами лица, шеи, рук и тела, а также колото-резаной раной в поясничной области потерпевший был доставлен в больницу, где спустя месяц скончался от полученных травм.

Осужденный был задержан работниками органов внутренних дел и содержался под стражей.

20 августа 2025 года на основании вердикта присяжных он признан виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью. 18 лет лишения свободы севастополец будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Пресс-служба Следственного комитета в сообщении о приговоре уточнила, что убийца ревновал к пожилому ялтинцу его же супругу.