СевГУ и Ханойский университет начинают совместные исследования

Работа будет посвящена изучению связи и навигации под водой. Тема представляет большой интерес как для России, так и для Вьетнама.

Специалисты Севастопольского государственного университета (СевГУ) и Ханойского университета науки и технологий (ХУНТ, Вьетнам) будут разрабатывать системы навигации для подводных роботов, сообщили в пресс-службе СевГУ.

Всё началось с конференции по антеннам, где профессор кафедры «Радиоэлектроника и телекоммуникация», доктор технических наук Игорь Широков познакомился с вьетнамскими коллегами. Позже они не раз встречались на разных международных площадках. Переписка, новые идеи — и в августе этого года рамках внутреннего гранта СевГУ на развитие международного сотрудничества наш профессор отправился в Ханой. Встреча с зарубежными коллегами завершились решением сосредоточиться на теме подводной связи и навигации.

Во время визита состоялись переговоры с руководством инженерной школы, деканом факультета и директором Центра международных связей. Ученые провели семинар, где совместно определили задачи будущей работы. Исследование будет посвящено организации подводной связи на небольших расстояниях — например, для передачи данных между автономным роботом и причальным устройством. Скорость передачи может достигать одного мегабита в секунду, что особенно важно для работы подводных роботов.

«Мы уже представляли результаты этой разработки, и они показали достаточно высокие показатели», — отметил И.Широков.

В ближайшие месяцы ожидается объявление конкурса Российского научного фонда. Ученые планируют подать на него совместный проект.